Нападающий сборной Польши и немецкой Баварии Роберт Левандовски получил травму. Теперь под угрозой его участие в трех топовых матчах, которые состоятся в ближайшее время.

Левандовски получил травму в матче за сборную Польши против Андорры. Он почувствовал боль в колене, из-за чего не смог продолжить игру. И на 63-й минуте матча его пришлось заменить.

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Левандовски получил только ушиб. Но из-за этого он не сможет сыграть от 5 до 10 дней. Нападающий точно не сыграет за сборную в матче против Англии на стадионе "Уэмбли" в среду, 31 марта.

Также под вопросом его участие в матчах за Баварию. В субботу, 3 апреля, мюнхенский клуб сыграет в чемпионате Германии против РБ Лейпциг на выезде. Обе команды ведут борьбу за чемпионство, и потеря главного нападающего может отличиться на результативности Баварии.

Если худшие прогнозы сбудутся, и Левандовски придется пропустить до 10 дней, то он не сыграет за Баварию и в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Эта игра запланирована на среду, 7 апреля, в Мюнхене.