Ибрагимович в стиле каратэ пяткой отдал результативный пас в матче за Швецию: видео
Нападающий Златан Ибрагимович в свои 39 лет вернулся в ряды сборной Швеции. И своей игрой доказал, что он действительно заслуживает места в стартовом составе команды.
Источник:24 канал
Ибрагимович сыграл в двух матчах отбора на чемпионат мира. Отличиться самому в этих матчах не удалось, но зато он ассистировал партнерам.
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Именно с паса Ибрагимовича Классон забил единственный гол в матче против Грузии.
Отличился Ибрагимович и в матче против Косова в воскресенье, 28 марта. При этом в своем фирменном стиле. На 12-й минуте нападающий опередил голкипера и пяткой в воздухе, словно приемом из каратэ, сбросил мяч на Аугустинссона. И уже тот забил первый гол в матче.
Сам матч закончился уверенной победой шведов со счетом 3:0.
Смотрите видеообзор матча Косово – Швеция (момент с пасом Ибрагимовича с 2: 00)
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