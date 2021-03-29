Нападающий Златан Ибрагимович в свои 39 лет вернулся в ряды сборной Швеции. И своей игрой доказал, что он действительно заслуживает места в стартовом составе команды.

Ибрагимович сыграл в двух матчах отбора на чемпионат мира. Отличиться самому в этих матчах не удалось, но зато он ассистировал партнерам.

Вот так Роналду со скандалом покинул поле и выбросил капитанскую повязку из-за незасчитанного гола: видео

Именно с паса Ибрагимовича Классон забил единственный гол в матче против Грузии.

Отличился Ибрагимович и в матче против Косова в воскресенье, 28 марта. При этом в своем фирменном стиле. На 12-й минуте нападающий опередил голкипера и пяткой в воздухе, словно приемом из каратэ, сбросил мяч на Аугустинссона. И уже тот забил первый гол в матче.

Сам матч закончился уверенной победой шведов со счетом 3:0.

Смотрите видеообзор матча Косово – Швеция (момент с пасом Ибрагимовича с 2: 00)