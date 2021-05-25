Роберто Де Дзерби официально возглавил Шахтер

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби официально возглавил донецкий Шахтер. Специалист приступит к исполнению обязанностей тренера Шахтера с 1 июля 2021 года.

Новый тренер Шахтера

41-летний Роберто Де Дзерби заключил с Шахтером контракт сроком на 2 года. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории "горняков".

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На тренерском мостике Шахтера Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру. После успешного сезона-2019/2020 Каштру не смог выиграть с Шахтером ни одного титула в 2021 году.

Предыдущим клубом Де Дзерби был итальянский Сассуоло, в котором тренер работал с 2018 года. На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто.

По информации СМИ, Шахтер будет платить Де Дзерби 4 миллиона евро в год.