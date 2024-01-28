Один из самых успешных исполнителей мира Робби Уильямс стал президентом английского Порт Вейла. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Уильямс: Стать президентом– это что-то особенное

Порт Вейл представляет город Сток-он-Трент, в котором родился Уильямс. Певец давно является поклонником "храбрецов" и был одним из инвесторов клуба. Теперь в истории Порт Вейла начинается новая страница в истории.

Моя жизнь причудлива и прекрасна. В ней было много поворотов, и вступить в должность президента– это нечто особенное. В клубе не было чувства любви, домашнего уюта и гостеприимства. Затем пришла Кэрол Шенахан, совладелец клуба, и его семья. Они оживили это место, я заметил это и мне стало интересно. И это, можно сказать, заставило меня реинвестировать: сначала появился интерес, затем состоялась встреча с семьей, а затем я получил и наблюдал за тем, что происходит. Теперь я снова отдал свое сердце клубу,

– сообщил Уильямс.

Что известно о клубе Уильямса

Отметим, что Порт Вейл играет в английской Лиге 1 – третьем по силе дивизионе.

Сейчас турнирное положение команды достаточно угрожающее. "Храбрецы" находятся на 20 месте, а от зоны вылета их удаляет 3 пункта.

Клуб основан в 1876 году.

Главным успехом клуба считается выход в полуфинал Кубка Англии в 1954 году.

К слову. Звезды поп-музыки не в первый раз становятся владельцами футбольных клубов. Почетным президентом Уортфорда является британский певец Элтон Джон.