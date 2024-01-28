Один з найуспішніших виконавців світу Роббі Вільямс став президентом англійського Порт Вейла. Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Вільямс: Стати президентом – це щось особливе

Порт Вейл представляє місто Сток-он-Трент, у якому народився Вільямс. Співак давно є шанувальником "сміливців" та був одним з інвесторів клубу. Відтепер в історії Порт Вейла розпочинається нова сторінка в історії.

Моє життя химерне і прекрасне. У ній було багато поворотів, і здобути посаду президента – це щось особливе. У клубі не було відчуття кохання, домашнього затишку та гостинності. Потім прийшла Керол Шенахан, співвласник клубу, та її родина. Вони пожвавили це місце, я помітив це і мені стало цікаво. І це, можна сказати, змусило мене реінвестувати: спочатку з'явився інтерес, потім відбулася зустріч із сім'єю, а потім я приїхав та спостерігав за тим, що відбувається. Тепер я знову віддав своє серце клубу,

– повідомив Вільямс.

Що відомо про клуб Вільямса

Зазначимо, що Порт Вел грає в англійській Лізі 1 – третьому за силою дивізіоні.

Наразі турнірне становище команди досить загрозливе. "Сміливці" знаходяться на 20 місці, а від зони вильоту їх віддаляє 3 пункти.

Клуб заснований у 1876 році.

Головним успіхом клубу вважається вихід у півфінал Кубка Англії у 1954 році.

До слова. Зірки поп-музики не вперше стають власниками футбольних клубів. Почесним президентом Вортфорда є британський співак Елтон Джон.