Полномасштабная военная агрессия России против Украины длится уже больше девяти месяцев. Каждый день от пуль и снарядов оккупантов гибнут украинские военные и обычные граждане. Сотни тысяч людей остались без жилья и средств к существованию.

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И в это время находятся люди, которые закрывают глаза на преступления путинской России и посещают мероприятия на ее территории.

Украинская олимпийская чемпионка посетила турнир в Сочи

Бронзовый призер Олимпиады в Рио Анна Ризадинова в своем Instagram рассказала о позорном поступке титулованной гимнастки Александры Тимошенко.

Особый цинизм этой истории добавляет тот факт, что в настоящее время в Киеве от российских ракетных ударов страдает тренер чемпионки ОИ-1992 90-летняя Альбина Дерюгина.

"Вы меня извините, но я просто не могу промолчать. Александра – пример лично для меня, она лицо украинской художественной гимнастики, в ее честь открыли звезду на аллее славы в Киеве, она была послом чемпионата Европы в Киеве.

Я не понимаю, как наша олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Александра Тимошенко может присутствовать, как почетный гость на турнире "Небесная Грация" в России, который организует Алина Кабаева, пока российские солдаты убивают украинцев уже более полугода. Можно ничего не понимать в политике, но закрывать глаза фактом геноцида украинского народа нельзя. В Украине, к сожалению, сейчас не проходят столь красивые мероприятия именно через Россию.

Скриншот из Instagram Анны Ризадиновой

Пока тренер олимпийской чемпионки Александры Тимошенко Альбина Николаевна Дерюгина в возрасте 90 лет находится в Киеве без света из-за российской агрессии, нельзя делать вид, что ничего не происходит, и появляться на "российских спортивных праздниках", - написала Ризадинова.

Скриншот из Instagram Анны Ризадиновой

Следует добавить, что любовница бункерного диктатора Путина Алина Кабаева была на мероприятии с брошью в форме буквы Z – символа российской агрессии против Украины.

На фото Алина Кабаева с рашистским символом / instagram.com/yana__batyrshina

Напомним, 50-летняя Александра Тимошенко родилась в Богуславе, тренировалась в школе Дерюгиных в столице Украины. Золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона она завоевала на Олимпиаде в Барселоне в абсолютном первенстве, выступая в составе Объединенной команды. На сеульской Олимпиаде она завоевала бронзовую медаль. После завершения карьеры выехала в Австрию, где получила юридическое образование.