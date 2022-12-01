Ранее в состав НОК были избраны два члена ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Георгий Суркис. Впоследствии оба по собственному желанию покинули НОК. Также Роман Зозуля опубликовал список еще находящихся в НОК пророссийских политиков.

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Ризатдинова написала у себя на странице у Инстаграм текс-аргумент, почему ей не место в скандальном списке. Разделила она его на несколько пунктов.

Аргуметы олимпийской призерки

В первых двух она описала свою независимость и подчеркнула, что она украинка из Крыма:

"Прежде всего, для меня, как украинки, родившейся в Симферополе, в прекрасном украинском городе, большая честь представлять родной регион в НОК. Я благодарна за доверие! Во-вторых, хочу отметить, что я действую независимо. Никто меня не лоббировал , это легко может быть доказано тем, что на выборах НОК от многих голосований я воздержалась! Причины такого решения оставлю при себе", - написала гимнастка.

Далее Анна написала об инциденте с ее мамой, которая отказалась уезжать из Крыма после оккупации и против дисквалификации российских спортсменов:

"Третий момент носит более личный характер. Не секрет, что моя мать всю свою жизнь работала в Крыму во благо украинской художественной гимнастики. К сожалению, после коварной аннексии Крыма, который я, как уроженица Симферополя, публично осуждала с первого дня аннексии, принимая участие во всех возможных акциях связанных с этим, не смогла убедить мать не работать и переехать в Киев.В какое-то время я отпустила этот момент.Он взрослый человек, это его выбор.Я могу его не понимать, не уважать, но как дочь вынуждена принять с болью в сердце и слезами на глазах… Как дочь… А как член НОК, как олимпийская медалистка, стоявшая на пьедестале под гимн Украины, как тренер наших детей, дома которых обстреливают террористы уже почти год, я не могу принять позицию моей матери относительно дисквалификации российских спортсменов. Я не только поддерживаю их отстранение, но и делаю все, что в моих силах как олимпийца, чтобы не было никаких компромиссов и смягчений", – заверила Анна.



Под конец текста Анна обвиняет распространителей дизинформации относительно ее связи с пророссийской политикой и просит не преуменьшать ее труды на государство:

"О моем присутствии на фото, распространенном на днях лидерами мнений. То никто, кто постил эту клевету, так и не объяснил мне, почему я появилась в списке пророссийских политиков. Всю жизнь я работала в том числе и в честь своего государства. И я не позволю информационным спекуляциям желтой спортивной прессы загрязнить эти годы работы. Бросить на них хотя бы крошечную тень. Я работаю и буду работать на свое государство, от его имени, и горжусь его представлять. Никто не в праве это у меня отнять", - подчеркивает Ризатдиновая.

Напомним, что по собственному желанию НОК покинули Андрей Шевченко, Жан Беленюк, Олег Протасов, Георгий Зубко и другие.