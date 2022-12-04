Повномасштабна військова агресія Росії проти України триває вже більше дев'яти місяців. Щодня від пуль та снарядів окупантів гинуть українські військові та звичайні громадяни. Сотні тисяч людей залишился без житла та засобів до існування.

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І в цей час знаходяться люди, які закривають очі на злочини путінської Росії та відвідують заходи на її території.

Українська олімпійська чемпіонка відвідала турнір в Сочі

Бронзова призерка Олімпіади в Ріо Анна Різатдінова у своєму Instagram розповіла про ганебний вчинок титулованої гімнастки Олександри Тимошенко.

Особливого цинізму цій історії додає той факт, що в цей час у Києві від російських ракетних ударів потерпає тренер чемпіонки ОІ-1992 90-річна Альбіна Дерюгіна.

"Ви мене вибачте, але я просто не можу промовчати. Олександра – приклад особисто для мене, вона обличчя української художньої гімнастики, на її честь відкрили зірку на алеї слави в Києві, вона була амбасадором чемпіонату Європи у Києві.

Я не розумію, як наша олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Олександра Тимошенко може бути присутня, як почесний гість на турнірі "Небесна Грація" у росії, який організовує Аліна Кабаєва, поки російські солдати вбивають українців вже більше ніж пів року. Можна нічого не розуміти в політиці, але закривати очі на факт геноциду українського народу не можна. В Україні, на жаль, зараз не проходять такі красиві заходи саме через росію.

Скріншот з Instagram Анни Різатдінової

Поки тренер олімпійської чемпіонки Олександри Тимошенко Альбіна Миколаївна Дерюгіна у віці 90 років перебуває у Києві без світла через російську агресію, не можна удавати, що нічого не відбувається, і з’являтися на "російських спортивних святах", – написала Різатдінова.

Скріншот з Instagram Анни Різатдінової

Варто додати, що коханка бункерного диктатора Путіна Аліна Кабаєва була на заході з брошкою у формі літери Z – символа російської агресії проти України.

На фото Аліна Кабаєва з рашистським символом / instagram.com/yana__batyrshina

Нагадаємо, 50-річна Олександра Тимошенко народилася у Богуславі, тренувалася у школі Дерюгіних у столиці України. Золоту олімпійську медаль та звання олімпійського чемпіона вона здобула на Олімпіаді в Барселоні в абсолютній першості, виступаючи у складі Об'єднаної команди. На сеульській Олімпіаді вона виборола бронзову медаль. Після завершення карьєри виїхала до Австрії, де здобула юридичну освіту.