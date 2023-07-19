"Воспитывает чемпионов без прессинга": Ризатдинова о важности тренера в жизни спортсмена

В Украине уже третий год 19 июля празднуют День тренера. Многие специалисты продолжают тренировать детей и взрослых, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну. Вместе с тем, многие спортсмены и тренеры защищают наше государство на фронте, или одержать долгожданную победу.

При полномасштабном вторжении все сферы жизни должны адаптироваться к новым реалиям. Но даже во время войны физическая культура, образование и спорт не должны становиться на паузу. Особое внимание следует уделять физической подготовке детей и взрослых. На помощь в этом приходят тренеры разных видов спорта.

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Тренер – неотъемлемая часть успеха спортсмена

Даже для детей, которые остаются на территории при фронте, физическая двигательная активность и спорт должны быть значительной частью жизни. Спорт помогает им преодолеть тревожность, напряжение и изменить внимание. Именно тренеры могут быть положительным примером и ролевой моделью для детей-сирот и детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеют поддержки заботливых родителей.

Среди спортсменов, которые уже встали на путь тренера, и наша гордость, бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова. Бывшая гимнастка рассказала о важности тренерской деятельности.

Ризатдинова: Тренерская деятельность, она не заканчивается только в зале

Чтобы привлечь внимание к важной профессии и роли тренера Kateryna Biloruska Foundation устроил "Забег благодарности" на короткую дистанцию для тренеров и их воспитанников по всей Украине. Его посвятили всем украинским тренерам – тем, кто продолжает беспокоиться о здоровье детей и взрослых, кто тренирует защитников или сами стали в ряды ВСУ на стражу безопасности и победы.

Ризатдинова сравнила тренерство с английским языком, который на протяжении всей жизни нужно учить и совершенствовать. В пример настоящего тренера Анна поставила Альбину Дерюгину, которая 60 лет не приходила, а будто жила в зале. Легендарная тренерша подготовила не один призер или олимпийскую чемпионку.

Сердце Альбины Дерюгиной перестало биться 29 марта 2023 года.

Это такая профессия, когда ты не можешь сказать да, я класс, я классный тренер. Потому что если ты так скажешь, все остановится. Для меня. То есть, я это понимаю. Потому я могу сказать, что на мне не только тренерская работа. Сейчас я пока не в Украине, но академия это настолько такой, живой организм, и он нуждается в постоянном труде даже онлайн. Тренерская деятельность, она не заканчивается только в зале, ты потренировал детей 4 часа, пошел домой и все забыл. Нет! Тренерская деятельность в художественной гимнастике, особенно у меня, когда ты и директор и все в одном лице…

– заявила бывшая гимнастка.

Ризатдинова рассказала, что сейчас работает со своими подопечными онлайн. Что добавляет сложности в работе.

"Например у девочки плохое настроение, надо поговорить с девочкой, поговорить с родителями, успокоить. Каждый день что-то происходит, что-то происходит. Это как ребенок. Академия, не бывает так, что у меня здесь все налажено, все хорошо. я могу идти в отпуск на 14 дней.Нет! Каждый день какие-то вопросы и они не заканчиваются.И когда я еще была гимнасткой, мне говорили, что тренер должен жить гимнастикой, он должен делать и дома какую-то работу даже после зала, я тогда это не понимала. , у тренера столько вопросов, которые наверняка остаются в художественной гимнастике только фанаты", – сказала титулованная спортсменка.

Анна заверила, что работу тренера сможет усилить не каждый. Это большая нагрузка, а особенно моральная. По словам Ризатдиновой, если ты не фанат, если ты не любишь очень сильно гимнастику, ты не сможешь работать, лучше тебе идти тренером по стретчингу или что-то такое, где меньше будет моральная нагрузка.

Когда я открывала академию, я этого даже не понимала. Я не думала, что это настолько тяжело! Поэтому подготовить классную гимнастку это требует невероятных сил, дисциплины, это очень тяжело,

– добавила Анна.