Рассчитывается за старые "грехи": экс-одноклубник Миколенко пропустит первый матч в сезоне
6 июля 2022 , 10:28Читати новину українською
Источник:The Athletic
Новичка Тоттенхэма Ришарлисона дисквалифицировала на один матч. Все потому, что бразилец бросил файер в болельщиков.
Бросил файер на болельщиков
Это произошло еще в начале мая. Ришарлисон, играя за Эвертон, отпраздновал гол в ворота Челси весьма оригинальным образом – с дымовой шашкой в руках.
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Затем он бросил его на трибуны во время празднования.
Футбольная ассоциация также оштрафовала его на 25 000 фунтов. Теперь Ришарлисон пропустит матч первого тура против Саутгемптона 6 августа. Бразилец признал свою вину.
Что известно об игроке
- Это наказание бразилец будет отбывать уже в составе Тоттенхэма.
- 25-летний футболист присоединился к "шпорам" на постоянной основе, подписав контракт до лета 2027 года.
- Ранее сообщалось, что сумма трансфера Ришарлисона в Тоттенхэм составила 60 миллионов фунтов.
- В прошлом сезоне Ришарлисон провел за Эвертон 33 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
Звезду АПЛ арестовали за изнасилование
- В Северном Лондоне был арестован футболист АПЛ. Его подозревают в изнасиловании 20-летней девушки.
- Имя игрока не разглашают, но известно, что ему около 30 лет, а сам он всемирно известен.
- Клуб игрока уже знает ситуацию, однако от комментариев отказывается. Участие футболиста в подготовке нового сезона и самой кампании АПЛ теперь под вопросом.
- Отметим, что Лондон в АПЛ представляют Челси, Арсенал, Вест Хэм, Тоттенхэм, Кристал Пелас, Фулгэм и Брентфорд.