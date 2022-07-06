Бросил файер на болельщиков

Это произошло еще в начале мая. Ришарлисон, играя за Эвертон, отпраздновал гол в ворота Челси весьма оригинальным образом – с дымовой шашкой в ​​руках.

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Затем он бросил его на трибуны во время празднования.

Футбольная ассоциация также оштрафовала его на 25 000 фунтов. Теперь Ришарлисон пропустит матч первого тура против Саутгемптона 6 августа. Бразилец признал свою вину.

Что известно об игроке

Это наказание бразилец будет отбывать уже в составе Тоттенхэма.

25-летний футболист присоединился к "шпорам" на постоянной основе, подписав контракт до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Ришарлисона в Тоттенхэм составила 60 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Ришарлисон провел за Эвертон 33 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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