Кинув фаєр на вболівальників
Це сталося ще на початку травня. Рішарлісон, граючи за Евертон, відсвяткував гол у ворота Челсі вельми оригінальним чином — з димовою шашкою в руках.
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Потім він кинув його на трибуни під час святкування.
Футбольна асоціація також оштрафувала його на 25 000 фунтів. Тепер Рішарлісон пропустить матч першого туру проти Саутгемптона 6 серпня. Бразилець визнав свою провину.
Що відомо про гравця
- Це покарання бразилець відбуватиме вже у складі Тоттенхема.
- 25-річний футболіст приєднався до "шпор" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2027 року.
- Раніше повідомлялося, що сума трансферу Рішарлісона до Тоттенхема склала 60 мільйонів фунтів.
- Минулого сезону Рішарлісон провів за Евертон 33 матчі, забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.
Зірку АПЛ заарештували за зґвалтування
- У Північному Лондоні арештували футболіста АПЛ. Його підозрюють у зґвалтуванні 20-річної дівчини.
- Ім’я гравця не розголошують, але відомо, що йому близько 30 років, а сам він всесвітньо відомий.
- Клуб гравця вже знає про ситуацію, проте від коментарів відмовляється. Участь футболіста у підготовці до нового сезону та самій кампанії АПЛ тепер під питанням.
- Зазначимо, що Лондон в АПЛ представляють Челсі, Арсенал, Вест Хем, Тоттенхем, Крістал Пелас, Фулгем та Брентфорд.