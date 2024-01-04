Игрок опубликовал в своем TikTok видео, где курица, находясь рядом с петухом, снесла разбивающееся яйцо – из него появляется влюбленная пара. Ролик сопровождается песней со словами "Я одинокая женщина и хочу быть счастлива только со своим любимым".
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Знакомство с любимой удивительным образом
Всего за сутки видео собрало более 23 миллионов просмотров.
Ришарлисон встречается с 20-летней студенткой Амандой Араухо. По данным СМИ, она учится юристу. Девушка также занимается кроссфитом и играет в гандбол.
Аманда тоже рассказала о забавном случае, который произошел, когда она гостила у любимого в Лондоне. Она была в его роскошном особняке стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов. Девушка оставила дверь спальни открытой, и одна из собак Ришарлисона использовала эту комнату как туалет
Как игрок сообщил об отношениях: смотрите видео
Статистика Ришарлисона в сезоне
- 26-летний футболист сыграл в нынешнем сезоне за "шпор" 18 матчей в разных турнирах. За сезон он забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
- Тоттенхэм с 39 очками и закрепился на 5 строчке турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Постекоглу отстают от Ливерпуля на 6 зачетных баллов.