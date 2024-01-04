Гравець опублікував у своєму TikTok відео, де курка, перебуваючи поруч із півнем, знесла яйце, яке розбивається – з нього з'являється закохана пара. Ролик супроводжується піснею зі словами "Я самотня жінка й хочу бути щасливою лише зі своїм коханим".
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Знайомство з коханою у дивний спосіб
Всього за добу відео зібрало понад 23 мільйони переглядів.
Рішарлісон зустрічається з 20-річною студенткою Амандою Араухо. За даними ЗМІ, вона навчається на юриста. Дівчина також займається кросфітом та грає у гандбол.
Аманда теж розповіла про кумедний випадок, який трапився, коли вона гостювала у коханого в Лондоні. Вона була в його розкішному особняку вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів. Дівчина залишила двері спальні відчиненими, і одна зі собак Рішарлісона використала цю кімнату як туалет
Як гравець повідомив про стосунки: дивіться відео
Статистика Рішарлісона у сезоні
- 26-річний футболіст зіграв у нинішньому сезоні за "шпор" 18 матчів у різних турнірах. Впродовж сезону він забив 7 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.
- Тоттенхем з 39 очками й закріпився на 5 сходинці турнірної таблиці АПЛ. Підопічні Постекоглу відстають від Ліверпуля на 6 залікових балів.