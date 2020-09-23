Хорватская "Риека" и украинский "Колос" поборются за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 24 сентября и его можно посмотреть по телевидению и онлайн.

Правами на трансляцию матчей Лиги Европы в Украине владеет исключительно группа каналов "Футбол 1/2/3". Именно на канале "Футбол 2" и будет прямая трансляция матча "Риека" – "Колос", пишет 24 канал.

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Начало трансляции матча "Риека" – "Колос" в 21:40, сам матч начнется в 21:45.

Где смотреть матч "Риека" – "Колос" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Риека" – "Колос" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдутся в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.