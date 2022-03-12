"Эти города полностью разрушены"

Ранее Шевченко рассказывал, что его мама и сестра не хотят уезжать из Украины. Они проживают вблизи Киева.

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Моя мама и моя сестра приютили в своем доме в Киеве два других семьи, которые были вынуждены бежать из соседнего города Буча – они были в ужасном состоянии. Они друзья моей сестры и пять дней жили под землей в подвале,

– рассказал экс-тренер национальной команды.

"Гуманитарные коридоры атаковали российские солдаты. Если бы мама с сестрой попытались уйти, я думаю, что это было бы опаснее для них. В Буче нет пищи, нет электричества. В той местности были страшные бомбардировки.

Я хорошо знаю эти города, я в молодости ездил в Бучу тренироваться. Они были полностью разрушены. Уцелевших построек практически не осталось. Это ужасно", – добавил Шевченко.