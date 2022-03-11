"Они убивают сотни невинных детей"

Шевченко опубликовал в своем инстаграме видеообращение. Он призывает остановить войну на Украине.

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Две недели тому назад Россия начала войну против моей страны. В последние несколько дней ситуация усугубилась. Они убивают сотни невинных детей,

– подчеркнул Шевченко.

"Хочу вам рассказать историю о 6-летней Татьяне из Мариуполя. Она умерла от обезвоживания, как и ее мама. Дети заслуживают спокойствия и жизни. Сохраните Украину и детей", – сказал экс-тренер сборной Украины.

Видеообращение Шевченко

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