"Ці міста повністю зруйновані"

Раніше Шевченко розповідав, що його мама та сестра не хочуть виїжджати з України. Вони мешкають поблизу Києва.

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Моя мама та моя сестра дали притулок у своєму будинку в Києві двом іншим сім'ям, які були змушені втекти з сусіднього міста Буча – вони були у жахливому стані. Вони друзі моєї сестри і п'ять днів жили під землею в підвалі,

– розповів екстренер національної команди.

"Гуманітарні коридори атакували російські солдати. Якби мама з сестрою спробували піти, я думаю, що це було б небезпечніше для них. У Бучі немає їжі, немає електрики. У тій місцевості були страшні бомбардування.

Я добре знаю ці міста, я в молодості їздив до Бучі тренуватися. Вони були повністю зруйновані. Вцілілих будівель практично не залишилось. Це жахливо", – додав Шевченко.