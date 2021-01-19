Состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира по футболу. Турнир в феврале 2021 года примет Катар. И в нем сыграют шесть команд.

На клубном чемпионате мира должны были сыграть семь команд – шесть победителей континентальных турниров, а также Аль-Духаиль из Катара как хозяин турнира.

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Сетка турнира предполагала, что Аль-Духаиль в 1/8 финала должен был сыграть против Окленда из Новой Зеландии. Но последние отказались от участия в турнире. Поэтому соревнования стартуют сразу с четвертьфиналов. А победитель Лиги чемпионов немецкая Бавария, как и обладатель Кубка Либертадорес, начнут выступление аж в полуфинале.

Четвертьфинальные пары Клубного чемпионата мира (матчи 4 февраля)

Тигрес (Мексика) – Ульсан (Южная Корея)

Аль-Духаіль (Катар) – Аль-Ахли (Египет)

Победитель первого матча в полуфинале сыграет с обладателем Кубка Либертадорес (он определится в финале 30 января, между собой сыграют бразильские Палмейрас и Сантос). Победитель второго четвертьфинала встретится с Баварией. Эти матчи состоятся 7 и 8 февраля соответственно.

Финал и матч за третье место запланирован на 11 февраля.

Все матчи состоятся в Катаре на стадионах, которые будут принимать Чемпионат мира 2022 года.