Форвард Милана Златан Ибрагимович продолжает забивать голы. Его голевая серия продолжается уже 23 года.

Ибрагимович вышел в стартовом составе Милана на матч чемпионата Италии против Кальяри. И отметился дублем. На 7-й минуте он забил с пенальти, а на 52-й минуте забил второй гол в матче. Именно они и принесли победу Милану, который доигрывал матч в меньшинстве после удаления Салемакерса.

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Эти голы позволили Ибрагимовичу установить несколько уникальных достижений:

Ибрагимович забивает в каждом году, начиная с 1999 года. Таким образом его голевая серия длится уже 23 года.

Нападающий забил в девятом матче подряд в чемпионате, когда он выходил в стартовом составе.

Голы в ворота Кальяри стали для Ибрагимовича 11-м и 12-м в этом чемпионате. Это позволило ему сравняться в гонке бомбардиров с Лукаку из Интера и Иммобиле из Лацио. Лидирует Криштиану Роналду, у которого 15 голов в Серии А.

Отметим, что благодаря этой победе Милан удержался на первом месте в турнирной таблице. Команда опережает ближайшего преследователя – Интер – на три очка.

Видеообзор матча Кальяри – Милан