Відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу з футболу. Турнір в лютому 2021 року прийме Катар. І в ньому зіграють шість команд.

На клубному чемпіонаті світу мали зіграти сім команд – шість переможців континентальних турнірів, а також Аль-Духаїль з Катару як господар турніру.

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Сітка турніру передбачала, що Аль-Духаїль в 1/8 фіналу мав зіграти проти Окленду з Нової Зеландії. Але останні відмовилися від участі в турнірі. Відтак змагання стартують одразу з чвертьфіналів. А переможець Ліги чемпіонів німецька Баварія, як і володар Кубка Лібертадорес, розпочнуть виступ аж у півфіналі.

Чвертьфінальні пари Клубного чемпіонату світу (матчі 4 лютого)

Тігрес (Мексика) – Ульсан (Південна Корея)

Аль-Духаіль (Катар) – Аль-Ахлі (Єгипет)

Переможець першого матчу в півфіналі зіграє з володарем Кубка Лібертадорес (він визначиться у фіналі 30 січня, між собою зіграють бразильські Палмейрас та Сантос). Переможець другого чвертьфіналу зустрінеться з Баварією. Ці матчі відбудуться 7 та 8 лютого відповідно.

Фінал та матч за третє місце запланований на 11 лютого.

Всі матчі відбудуться в Катарі на стадіонах, які прийматимуть Чемпіонат світу 2022 року.