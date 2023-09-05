Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира. Данный формат соревнований станет последним в своем роде, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Сенсационное львовское Движение получило соперника в Юношеской лиге УЕФА

Упорные поединки на Ближнем Востоке

Во вторник, 5 сентября, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась жеребьевка одного из самых престижных футбольных турниров, а именно клубного Мундиаля. Участие в мировом первенстве примут шесть сильнейших коллективов из разных континентов, а также представитель страны-хозяйки соревнований. Чемпионат мира состоится в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря.

Таким образом, за звание лучшей команды будут бороться такие клубы, как: Урава (Япония, триуфатор азиатской ЛЧ), Окленд Сити (Новая Зеландия, победитель австралийской ЛЧ), Манчестер Сити (Англия, обладатель европейской ЛЧ), Клуб Леон (Мексика, победитель ЛЧ), Аль-Ахли (Египет, триумфатор африканской ЛЧ), Аль-Иттихад (Саудовская Аравия, представитель страны-хозяйки), а также еще неопределённый обладатель Копа Либертадорес (в полуфинале соревнований сойдутся аргентинская Бока Хуниорс с бразильским Палмейленрасом и Бразильским Палмейльрасом) ).

В первом раунде соревнований сойдутся только Аль-Иттихад, за который выступает ряд звезд мирового футбола (Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота, Фабинью, а также может присоединиться Мохамед Салах) и Окленд Сити. Во втором же этапе соревнований в борьбу войдут Клуб Леон, который будет противостоять Ураве, и Аль-Ахли, ожидающий победителя пары с первого этапа. МанСити же стартует с полуфинала соревнований, равно как и будущий победитель Кубка Либертадорес.

Напомним. Последний клубный чемпионат мира проходил в Маракко, где тримуфатором стал испанский Реал Мадрид, в финале одолевший саудовский Аль-Хиляль. Бронзовым призером стал бразильский Фламенгу, оказавшийся сильнее египетского Аль-Ахли.

Жеребьевка клубного ЧМ

Первый раунд: Аль-Иттихад – Окленд Сити

Второй раунд: Аль-Ахли – Аль-Иттихад/Окленд, Сити Леон – Урава Редс

Полуфинал: Победитель Копа Либертадорес – Аль-Ахли/Аль-Иттихад/Окленд Сити, Леон/Урава Редс – Манчестер Сити

Следует отметить, что следующий клубный Мундиаль пройдет в США, а участие в нем примут уже 32 команды. В частности, Европа получит 12 путевок (4 последних победителя ЛЧ и 8 лучших по рейтингу УЕФА), Южная Америка – 6 (4 последних победителя Копа Либертадорес и 2 лучших по рейтингу КОНМЕБОЛ), Азия – 4 (4 последних победителя азиатской ЛЧ), 4 (4 последних победителя африканской ЛЧ), Северная Америка – 4 (4 последних победителя североамериканской ЛЧ), Океания – 1 (лучшая команда по рейтингу ОФК) и страна-хозяйка – 1.