Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу. Даний формат змагань стане останнім у своєму роді, пише 24 Канал.

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У вівторок, 5-го вересня, у Джидді (Саудівська Аравія) відбулося жеребкування одного з найпрестижніших футбольних турнірів, а саме клубного Мундіалю. Участь у світовій першості візьмуть шість найсильніших колективів із різних континентів, а також представник країни-господарки змагань. Чемпіонат світу відбудеться у Саудівській Аравії з 12-го по 22-ге грудня.

Таким чином, за звання найкращої команди боротимуться такі клуби, як: Урава (Японія, тріуфатор азійської ЛЧ), Окленд Сіті (Нова Зеландія, переможець австралійської ЛЧ), Манчестер Сіті (Англія, володар європейської ЛЧ), Клуб Леон (Мексика, переможець північноамериканської ЛЧ), Аль-Ахлі (Єгипет, тріумфатор африканської ЛЧ), Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія, представник країни-господарки), а також ще невизначений володар Копа Лібертадорес (у півфіналі змагань зійдуться аргентинський Бока Хуніорс із бразильским Палмейрасом та бразильські Інтернасьйональ і Флуміненсе).

У першому раунді змагань зійдуться лише Аль-Іттіхад, за який виступає низка зірок світового футболу (Карім Бензема, Н'Ґоло Канте, Жота, Фабінью, а також може приєднатись Мохамед Салах), та Окленд Сіті. У другому ж етапі змагань у боротьбу увійдуть Клуб Леон, який протистоятиме Ураві, та Аль-Ахлі, який чекатиме на переможця пари з першого етапу. МанСіті ж стартує з півфіналу змагань, так само як і майбутній переможець Кубка Лібертадорес.

Нагадаємо. Останній клубний чемпіонат світу проходив у Маракко, де трімуфатором став іспанський Реал Мадрид, який у фіналі здолав саудівський Аль-Хіляль. Бронзовим призером став бразильський Фламенгу, котрий виявився сильнішим за єгипетський Аль-Ахлі.

Жеребкування клубного ЧС

Перший раунд: Аль-Іттіхад – Окленд Сіті

Другий раунд: Аль-Ахлі – Аль-Іттіхад/Окленд, Сіті Леон – Урава Редс

Півфінал: Переможець Копа Лібертадорес – Аль-Ахлі/Аль-Іттіхад/Окленд Сіті, Леон/Урава Редс – Манчестер Сіті

Також варто відзначити, що наступний клубний Мундіаль пройде у США, а участь у ньому візьуть уже 32 команди. Зокрема, Європа отримає 12 путівок (4 останніх переможця ЛЧ та 8 найкращих за рейтингом УЄФА), Південна Америка – 6 (4 останніх переможця Копа Лібертадорес та 2 найкращі за рейтингом КОНМЕБОЛ), Азія – 4 (4 останніх переможця азійської ЛЧ), Африка – 4 (4 останніх переможця африканської ЛЧ), Північна Америка – 4 (4 останніх переможця північноамериканської ЛЧ), Океанія – 1 (найкраща команда за рейтингом ОФК) та країна-господарка – 1.