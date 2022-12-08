Непростой жребий: юношеские сборные Украины узнали соперников в элит-раунде Евро-2023

В четверг 8 декабря состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 среди юношеских сборных возрастом до 17-ти и 19-ти лет. Матчи отбора "сине-желтые" проведут в марте следующего года.

Подопечные Сергея Нагорняка с максимальным результатом завершили первый квалификационный раунд отбора на ЧЕ-2023. Юношеская сборная Украины U-19 победила своих сверстников из Косово (1:0), Кипра (4:1) и Швеции (2:0). Благодаря этому "сине-желтые" попали в первую корзину жеребьевки.

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Однако из второй корзины команда Нагорняка получила самого грозного соперника – Испанию. Двумя другими соперниками украинцев стали сборные Дании и Люксембурга. Матчи элит-раунда пройдут в марте следующего года.

Евро-2023 (U-19). Элит-раунд отбора

Группа 3: Украина, Испания, Дания, Люксембург.

Для того чтобы попасть на чемпионат Европы 2023 (U-19) нужно выигрывать квартет. Матчи финального турнира Евро-2023 состоятся в период с 3 по 16 июля 2023 года на Мальте.

Также узнала своих соперников в элит-раунде квалификации Евро-2023 юношеская сборная Украины до 17 лет.

Подопечным Юрия Мороза тоже не позавидуешь. В соперниках оказались сборные Италии, Кипра и Ирландии.

Евро-2023 (U-17). Элит-раунд отбора

Группа 6: Италия, Украина, Кипр, Ирландия

Поединки отбора пройдут в марте, а победители групп получат путевки на финальный турнир в Венгрии. Там в период с 17 мая по 2 июня сборные будут бороться за медали чемпионата Европы 2023 (U-17).

, в квалификационном раунде Евро-2023 (U-17) юношеская сборная Украины под руководством Юрия Мороза заняла первое место в своей группе, опередив команды Азербайджана (5:2), Лихтенштейна (7:0) и Боснии и Герцеговины (1:1). ).