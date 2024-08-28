Кубок Украины-2024/2025: результаты жеребьевки 1/8 финала
28 августа 2024, 10:34Читати новину українською
В среду, 28 августа, в Доме футбола в Киеве проходит жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/2025. Старт события в 12:00 (по киевскому времени).
Участие в жеребьевке стадии 1/8 финала примут 16 клубов. Это будут 8 победителей третьего предварительного раунда и столько же команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона-2023/2024, информирует 24 Канал.
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Пары 1/8 финала Кубка Украины
- Победители 1/16 финала: Буковина (Черновцы), Верес (Ровно), Виктория (Сумы), Карпаты (Львов), Оболонь (Киев), ЮКСА (Тарасовка), Заря (Луганск), Пробий (Городенка).
- Лучшие клубы УПЛ: Шахтер (Донецк), Динамо (Киев), Кривбасс (Кривой Рог), Полесье (Житомир), Рух (Львов), ЛНЗ (Черкассы), Александрия, Ворскла (Полтава).
Обратите внимание! Базовая дата проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины – 30 октября.
Прямая трансляция церемонии жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения определится позже.