Всего же на этой стадии сыграют 16 клубов. Что интересно, два из них не имеют профессионального статуса, пишет 24 Канал.

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Олимпия Савинцы – Заря 1:4

Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1

В первом матче аматорская Олимпия Савинцы дома принимала луганскую Зарю. В этом поединке был явный фаворит, который в конце концов и одержал комфортную победу.

Гости в середине первого тайма забили два гола в течение трех минут, после чего контролировали игру. В начале второй половины встречи хозяева отыграли один мяч, однако уже через шесть минут Горбач забил третий гол луганчан, а Яцик в компенсированное время поставил точку в матче.

Заря стала первым участником 1/8 финала Кубка Украины.