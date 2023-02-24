Обидчикам Днепра-1 выпал сложный соперник: результаты жеребьевки 1/8 Лиги конференций

Состоялась жеребьевка 1/8 финала третьего по силе европейского туринра. Команды сформировали интересные дуэты.

Представителей Украины в стадии 1/8 финала Лиги конференций уже нет. Лидер УПЛ СК Днепр-1 досадно уступил киприотскому АЭКу в двухматчевом противостоянии и покинул турнир. 24 канал.

Достойно внимания Зинченко против бывшего клуба Роналду: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В этом сезоне в Лиге конференций победители групп выходили сразу в 1/8 финала. Зато команды, занявшие вторые места в квартетах – в 1/16 финала, где их соперниками становились команды, вылетевшие из Лиги Европы. А уже в 1/8 триумфаторы предварительного раунда ЛК сыграют против команд, занявших первое место в группе Лиги конференций. На стадии 1/8 финала команды из одной страны не могли еще формировать соперническую пару.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций:

АЭК Ларнака – Вест Хэм

Фиорентина – Сивасспор

Лацио – АЗ

Лех Познань – Юргорден

Базель – Слован Братислава

Шериф – Ницца

Андерлехт – Вильярреал

Гент – Истанбул Башакшехир

Первый матч между командами состоится 9 марта на поле триумфаторов 1/16 финала ЛК. На 16 марта запланирован ответный матч. Победитель пары выйдет в четвертьфинал Лиги конференций.