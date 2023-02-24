Представників України на стадії 1/8 фіналу Ліги конференцій уже немає. Лідер УПЛ СК Дніпро-1 прикро поступився кіпріотському АЕКу в двоматчевому протистоянні та покинув турнір, пише 24 канал.
Варте уваги Зінченко проти колишнього клуба Роналду: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
В цьому сезоні в Лізі конференцій переможці груп виходили одразу до 1/8 фіналу. Натомість команди, які посіли другі місця у квартетах – до 1/16 фіналу, де їх суперниками ставали команди, які вилетіли з Ліги Європи. А вже в 1/8 тріумфатори попереднього раунду ЛК зіграють проти команд, які посіли перше місце в групі Ліги конференцій. На стадії 1/8 фіналу команди з однієї країни не могли ще формувати суперницьку пару.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій:
АЕК Ларнака – Вест Хем
Фіорентина – Сівасспор
Лаціо – АЗ
Лех Познань – Юргорден
Базель – Слован Братислава
Шериф – Ніцца
Андерлехт – Вільярреал
Гент – Істанбул Башакшехір
Перший матч між командами відбудеться 9 березня на полі тріумфаторів 1/16 фіналу ЛК. На 16 березня запланований матч-відповідь. Переможець пари вийде у чвертьфінал Ліги конференцій.