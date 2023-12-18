Без Зари, но с обидчиком "мужиков": результат жеребьевки 1/16 Лиги конференций-2023/2024

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций-2023/2024. К сожалению, в следующий этап не пробилась луганская Заря.

Украина осталась без представителей в плей-офф Лиги конференций. Заря заняла третье место в своей группе, набрав 7 баллов. В жеребьевке 1/16 финала взял бывший соперник "мужиков" по групповому этапу – бельгийский Гент, оказавшийся среди сеяных, сообщает 24 Канал.

Достойно внимания Начинается интереснейший этап: результат жеребьевки 1/8 финала ЛЧ-2023/2024

Без Зари, но известна для его соперника

Все 16 клубов были разделены на две группы (по 8 команд). В сеяные, где оказался Гент, попали клубы, занявшие вторые места по итогам группового этапа Лиги конференций. Группу несеянных сформировали команды, занявшие третьи позиции в своих квартетах по результатам группового раунда Лиги Европы.

Следует отметить, что одну пару 1/16 финала не могли сформировать клубы, представляющие одну страну.

Все пары 1/16 финала Лиги конференций

Штурм (Австрия) – Слован (Словакия)

Серветт (Швейцария) – Лудогорец (Болгария)

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Айнтрахт Франкфурт (Германия)

Бетис (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия)

Олимпиакос (Греция) – Ференцварош (Венгрия)

Аякс (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия)

Мольде (Швеция) – Легия Варшава (Польша)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Гент (Бельгия)

Противостояние 1/16 финала ЛК будут состоять из двух матчей. Первые поединки состоятся 15 февраля, а ответные –22 февраля. После чего победители этих противостояний присоединятся к остальным клубам, которые стали победителями своих групп на прошедшем этапе Лиги конференций.