Украина осталась без представителей в плей-офф Лиги конференций. Заря заняла третье место в своей группе, набрав 7 баллов. В жеребьевке 1/16 финала взял бывший соперник "мужиков" по групповому этапу – бельгийский Гент, оказавшийся среди сеяных, сообщает 24 Канал.
Достойно внимания Начинается интереснейший этап: результат жеребьевки 1/8 финала ЛЧ-2023/2024
Без Зари, но известна для его соперника
Все 16 клубов были разделены на две группы (по 8 команд). В сеяные, где оказался Гент, попали клубы, занявшие вторые места по итогам группового этапа Лиги конференций. Группу несеянных сформировали команды, занявшие третьи позиции в своих квартетах по результатам группового раунда Лиги Европы.
Следует отметить, что одну пару 1/16 финала не могли сформировать клубы, представляющие одну страну.
Все пары 1/16 финала Лиги конференций
- Штурм (Австрия) – Слован (Словакия)
- Серветт (Швейцария) – Лудогорец (Болгария)
- Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Айнтрахт Франкфурт (Германия)
- Бетис (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия)
- Олимпиакос (Греция) – Ференцварош (Венгрия)
- Аякс (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия)
- Мольде (Швеция) – Легия Варшава (Польша)
- Маккаби Хайфа (Израиль) – Гент (Бельгия)