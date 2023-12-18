Україна залишилась без представників у плей-оф Ліги конференцій. Зоря посіла третє місце у своїй групі, набравши 7 балів. Натомість у жеребкуванні 1/16 фіналу взяв колишній суперник "мужиків" по груповому етапу – бельгійський Гент, який опинився серед сіяних, повідомляє 24 Канал.
Варте уваги Починається найцікавіший етап: результат жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ-2023/2024
Без Зорі, але відома для його суперника
Усі 16 клубів розподілили на дві групи (по 8 команд). До сіяних, де опинився Гент, потрапили клуби, які посіли другі місця за підсумками групового етапу Ліги конференцій. Групу несіяних сформували команди, які зайняли треті позиції у своїх квартетах за результатами групового раунду Ліги Європи.
Слід відзначити, що одну пару 1/16 фіналу не могли сформувати клуби, які представляють одну країну.
Усі пари 1/16 фіналу Ліги конференцій
- Штурм (Австрія) – Слован (Словаччина)
- Серветт (Швейцарія) – Лудогорець (Болгарія)
- Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія) – Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)
- Бетіс (Іспанія) – Динамо Загреб (Хорватія)
- Олімпіакос (Греція) – Ференцварош (Угорщина)
- Аякс (Нідерланди) – Буде-Глімт (Норвегія)
- Мольде (Швеція) – Легія Варшава (Польща)
- Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Гент (Бельгія)