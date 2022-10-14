Позорная игра Динамо, сенсационный разгром Монако: видеообзоры матчей Лиги Европы 13 октября
В четверг, 13 октября, состоялось 16 матчей в 4 туре группового раунда Лиги Европы-2022/2023. Тур не прошел без неожиданно, одним из которых является разгром Монако.
К сожалению, очередной тур Лиги Европы закончился без победы единственного представителя Украины в этом турнире – киевского Динамо. Подопечные Мирчи Луческу выдали дряблый матч и почти не имели шансов переиграть французский Ренн, пишет 24 канал.
Смотрите также Динамо во второй раз проиграло Ренну и сказало "до свидания" плей-офф Лиги Европы: видео
Динамо – Ренн 0:1
Гол: Ву, 48
Динамо – Ренн: видеообзор матча
Буде/ Глимт – Арсенал 0:1
Гол: Сака, 24
Буде/ Глимт – Арсенал: видеообзор
ПСВ – Цюрих 5:0
Голы: Гутьеррес, 9, Верман, 15, 55, Сангаре, 34, Эль-Гази, 84
ПСВ – Цюрих: видеообзор
АЭК Ларнака – Фенербахче 1:2
Голы: Тричковски, 52 (п) – Гальвао, 16, Батшуайи, 80 (п)
Удаление: Гарсия, 85 (АЭК Ларнака)
АЕК Ларнака – Фенербахче: видеообзор матча
Бетис – Рома 1:1
Голы: Хоакин, 34 – Белотти, 53
Видеообзор матча Бетис – Рома
Лудогорец – ХИК 2:0
Голы: Групп, 38, Лима, 64
Лудогорец – ХИК: видеообзор
Сент-Жилуаз – Брага 3:3
Голы: Бонифасе, 20, 62, Ванзейр, 49 – Оливейра, 15, 36, 41
Сент-Жилуаз – Брага: видеообзор
Унион – Мальмё 1:0
Гол: Кнохе, 89
Удаление: Ломотей, 90 (Мальмё)
Видеообзор Унион – Мальмё
Реал Сосьедад – Шериф 3:0
Голы: Серлот, 44, Рико, 66, Наварро, 81
Удаление: Зохури, 34 (Шериф)
Реал Сосьедад – Шериф: видеообзор матча
Манчестер Юнайтед – Омония 1:0
Гол: Мактоминей, 90
Манчестер Юнайтед – Омония: видеообзор поединка
Фейеноорд – Миттьюлланд 2:2
Голы: Тимбер, 32, Ганцко, 49 – Мартинес, 16, Святченко, 59
Видеообзор Фейеноорд – Мильдтьюлланд
Лацио – Штурм 2:2
Голы: Иммобиле, 45, Родригес, 75 – Возраст, 56, 83
Удаление: Лаззари, 45
Лацио – Штурм: видеообзор матча
Карабах – Олимпиакос 0:0
Карабах – Олимпиакос: видеообзор встречи
Нант – Фрайбург 0:4
Голы: Кюблер, 26, Грегорич, 71, Саймон, 82 (авт.), У Эн, 87
Видеообзор поединка Нант – Фрайбург
Ференцварош – Црвена Звезда 2:1
Голы: Закариассен, 23, Ммаэ, 61 – Митрович, 55
Трабзонспор – Монако 4:0
Голы: Сарр, 45 (авт.), Уго, 48, Барди, 57, Трезеге, 69
Трабзонспор – Монако: видеообзор матча