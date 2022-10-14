На жаль, черговий тур Ліги Європи закінчився без перемоги єдиного представника України у цьому турнірі – київського Динамо. Підопічні Мірчі Луческу видали в'ялий матч та майже не мали шансів переграти французький Ренн, пише 24 канал.
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Динамо – Ренн 0:1
Гол: Ву, 48
Динамо – Ренн: відеоогляд матчу
Буде/ Глімт – Арсенал 0:1
Гол: Сака, 24
Буде/ Глімт – Арсенал: відеоогляд
ПСВ – Цюрих 5:0
Голи: Гутьєррес, 9, Верман, 15, 55, Сангаре, 34, Ель-Газі, 84
ПСВ – Цюрих: відеоогляд
АЕК Ларнака – Фенербахче 1:2
Голи: Трічковскі, 52 (п) – Гальвао, 16, Батшуайі, 80 (п)
Вилучення: Гарсія, 85 (АЕК Ларнака)
АЕК Ларнака – Фенербахче: відеоогляд матчу
Бетіс – Рома 1:1
Голи: Хоакін, 34 – Белотті, 53
Відеоогляд матчу Бетіс – Рома
Лудогорець – ХІК 2:0
Голи: Групер, 38, Ліма, 64
Лудогорець – ХІК: відеоогляд
Сент-Жілуаз – Брага 3:3
Голи: Боніфасе, 20, 62, Ванзейр, 49 – Олівейра, 15, 36, 41
Сент-Жілуаз – Брага: відеоогляд
Уніон – Мальме 1:0
Гол: Кнохе, 89
Вилучення: Ломотей, 90 (Мальме)
Відеоогляд Уніон – Мальме
Реал Сосьєдад – Шериф 3:0
Голи: Сьорлот, 44, Ріко, 66, Наварро, 81
Вилучення: Зохурі, 34 (Шериф)
Реал Сосьєдад – Шериф: відеоогляд матчу
Манчестер Юнайтед – Омонія 1:0
Гол: Мактоміней, 90
Манчестер Юнайтед – Омонія: відеоогляд поєдинку
Феєнорд – Мідтьюлланд 2:2
Голи: Тімбер, 32, Ганцко, 49 – Мартінес, 16, Святченко, 59
Відеоогляд Феєнорд – Мільдтьюлланд
Лаціо – Штурм 2:2
Голи: Іммобіле, 45, Родрігес, 75 – Вік, 56, 83
Вилучення: Лаззарі, 45
Лаціо – Штурм: відеоогляд матчу
Карабах – Олімпіакос 0:0
Карабах – Олімпіакос: відеоогляд зустрічі
Нант – Фрайбург 0:4
Голи: Кюблер, 26, Грегоріч, 71, Саймон, 82 (авт.), У Ен, 87
Відеоогляд поєдинку Нант – Фрайбург
Ференцварош – Црвена Звезда 2:1
Голи: Закаріассен, 23, Ммае, 61 – Митрович, 55
Трабзонспор – Монако 4:0
Голи: Сарр, 45 (авт.), Уго, 48, Барді, 57, Трезеге, 69
Трабзонспор – Монако: відеоогляд матчу