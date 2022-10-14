На жаль, черговий тур Ліги Європи закінчився без перемоги єдиного представника України у цьому турнірі – київського Динамо. Підопічні Мірчі Луческу видали в'ялий матч та майже не мали шансів переграти французький Ренн, пише 24 канал.

Дивіться також Динамо вдруге програло Ренну і сказало "до побачення" плей-офф Ліги Європи: відео

Динамо – Ренн 0:1

Гол: Ву, 48

Динамо – Ренн: відеоогляд матчу

Буде/ Глімт – Арсенал 0:1

Гол: Сака, 24

Буде/ Глімт – Арсенал: відеоогляд

ПСВ – Цюрих 5:0

Голи: Гутьєррес, 9, Верман, 15, 55, Сангаре, 34, Ель-Газі, 84

ПСВ – Цюрих: відеоогляд

АЕК Ларнака – Фенербахче 1:2

Голи: Трічковскі, 52 (п) – Гальвао, 16, Батшуайі, 80 (п)
Вилучення: Гарсія, 85 (АЕК Ларнака)

АЕК Ларнака – Фенербахче: відеоогляд матчу

Бетіс – Рома 1:1

Голи: Хоакін, 34 – Белотті, 53

Відеоогляд матчу Бетіс – Рома

Лудогорець – ХІК 2:0

Голи: Групер, 38, Ліма, 64

Лудогорець – ХІК: відеоогляд

Сент-Жілуаз – Брага 3:3

Голи: Боніфасе, 20, 62, Ванзейр, 49 – Олівейра, 15, 36, 41

Сент-Жілуаз – Брага: відеоогляд

Уніон – Мальме 1:0

Гол: Кнохе, 89
Вилучення: Ломотей, 90 (Мальме)

Відеоогляд Уніон – Мальме

Реал Сосьєдад – Шериф 3:0

Голи: Сьорлот, 44, Ріко, 66, Наварро, 81
Вилучення: Зохурі, 34 (Шериф)

Реал Сосьєдад – Шериф: відеоогляд матчу

Манчестер Юнайтед – Омонія 1:0

Гол: Мактоміней, 90

Манчестер Юнайтед – Омонія: відеоогляд поєдинку

Феєнорд – Мідтьюлланд 2:2

Голи: Тімбер, 32, Ганцко, 49 – Мартінес, 16, Святченко, 59

Відеоогляд Феєнорд – Мільдтьюлланд

Лаціо – Штурм 2:2

Голи: Іммобіле, 45, Родрігес, 75 – Вік, 56, 83
Вилучення: Лаззарі, 45

Лаціо – Штурм: відеоогляд матчу

Карабах – Олімпіакос 0:0

Карабах – Олімпіакос: відеоогляд зустрічі

Нант – Фрайбург 0:4

Голи: Кюблер, 26, Грегоріч, 71, Саймон, 82 (авт.), У Ен, 87

Відеоогляд поєдинку Нант – Фрайбург

Ференцварош – Црвена Звезда 2:1

Голи: Закаріассен, 23, Ммае, 61 – Митрович, 55

Трабзонспор – Монако 4:0

Голи: Сарр, 45 (авт.), Уго, 48, Барді, 57, Трезеге, 69

Трабзонспор – Монако: відеоогляд матчу