Відомі імена практично усіх колективів, які візьмуть участь у "фіналі" кваліфікації до Ліги чемпіонів. На вболівальників чекають гарячі зустрічі, пише 24 Канал.

Варте уваги Грецькі фани усі на одне лице: вболівальники Панатінаїкоса кидались пляшками у гравців Дніпра-1

Залишаються сильніші

Європейські клуби відіграли поєдинки третього відбіркового етапу до найпрестижнішого клубного турніру. Невідомою залишилась лише доля бельгійського Антверпена. Діло в тому, що "червоні" очікують на переможцями пари Динамо Загреб – АЕК. Колективи встигли провести тільки одну зустріч, перемогу в якій отримав грецький колектив (1:2), влаштувавши камбек (Богдан Михайліченко провів повний матч). Все через те, що один із матчів перенесли на 19-е серпня, оскільки раніше вболівальники двох команд влаштували масову сутичку, в результаті якої загинув фанат.

Антверпен – Динамо Загреб/АЕК (ЛЧ)

Спарта Прага – Динамо Загреб/АЕК (ЛЄ)

Інші ж клуби встигли розставити усі крапки над "і". Таким чином, польський Ракув, у складі якого виступає Владислав Кочергін, здолав кіпріотський Аріс (3:1 за підсумками двох матчів) та у "фіналі" кваліфікації зустрінеться із данським Копенгагеном, який у шаленому матчі-відповіді (3:3, перший матч – 0:0) зміг взяти гору над чеською Спартою тільки у серії пенальті.

Ракув – Копенгаген (ЛЧ)

Аріс – Слован Братислава (ЛЄ)

Швейцарський Янг Бойз пильно придивлявся до свого майбутнього опонента, оскільки колектив цього сезону вперше вступить у боротьбу за єврокубки тільки у останньому раунді плей-офф. "Жовто-чорні" зустрінуться із ізраїльським Маккабі Хайфа, який зміг без зайвих проблем подолати словацький Слован із Братислави (5:2 за підсумками двох матчів).

Янг Бойз – Маккабі Хайфа (ЛЧ)

Сенсаційний фарерський Клаксвік покинув розіграш Ліги чемпіонів, поступившись норвезькому Молде (3:2 за підсумками двох матчів), проте все ще не закінчив свою єврокубкову історію. Кривдник напівпрофесійного клубу зустріеться із турецьким Галатасараєм, який впевнено здолав словенську Олімпію із Любляни (4:0).

Молде – Галатасарай (ЛЧ)

Олімпія Любляна – Карабах/ГІК (ЛЄ)

Клаксвік – Шериф/БАТЕ (ЛЄ)

Шотландський Рейджерс з проблемами подолав швейцарський Серветт (3:2 за підсумками двох матчів), а тепер у "фіналі" кваліфікації на них чекає ще більший квест в обличчі нідерландського ПСВ, який надзвичайно впевнено розібрався із авістрійським Штурмом (7:2).

Рейнджерс – ПСВ (ЛЧ)

Португальська Брага також записалась до списку колективів, які без зайвої мороки подолали третій кваліфікаційний раунд, оформивши безкомпромісну перемогу над сербським клубом Бачка-Топола (7:1 за підсумками двох матчів). А от Марселю, у складі якого числиться Руслан Маліновський, дуже складно дався поєдинок грецького Панатінаїкоса. "Олімпійці" не змогли здолати свого опонента, довівши все до серії, хоча й закамбечивши у матчі-відповіді (1:0 на користь греків після першої гри, 2:1 у другому матчі перемогли французи). Греки ж несподівано опинились за крок до Ліги чемпіонів.

Брага – Панатінаїкос (ЛЧ)

Зазначимо, що усі колективи, які взяли участь у третьому кваліфікаційному раунді до Ліги чемпіонів, уже точно оформили собі вихід до єврокубків. Діло в тому, що навіть в разі невдачі у фінальному відбірковому етапі до ЛЧ, вони потраплять до групового етапу Ліги Європи, а ті, хто поступляться у "фіналі" кваліфікації то ЛЄ – у основну стадію Ліги конференцій.