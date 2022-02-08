Результаты соревнований Олимпийских игр 2022 в Пекине: кто завоевал медали 8 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 8 февраля продолжили разыгрывать медали. В течение 8 февраля на Олимпиаде-2022 было разыграно 10 комплектов наград.

Лидерство в медальном зачете сохранила Швеция, у которой теперь четыре золотых награды и по одной "серебряной" и "бронзовой", сообщает 24 канал. В общей сложности медали завоевали 22 страны, среди которых пока нет Украины.

К теме Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Горнолыжный спорт (супергигант)

1. Маттиас Майер (Австрия)

2. Райан Кочран-Сигл (США)

3. Александер Омодт Кильде (Норвегия)

Биатлон, индивидуальная гонка

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Антон Смольский (Беларусь)

3. Йоханнес Бё (Норвегия)

Лыжные гонки

Женщины (спринт)

1. Йонна Сундлинг (Швеция)

2. Майя Дальквист (Швеция)

3. Джессика Диггинс (США)

Мужчины (спринт)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Федерико Пеллегрино (Италия)

3. Александр Терентьев (ОКР)

Фристайл, биг-эйр, женщины

1. Эйлин Гу (Китай)

2. Тесс Леде (Франция)

3. Матильда Грэммо (Швейцария)

Сноуборд, параллельный гигантский слалом

Женщины

1. Эстер Ледецкая (Чехия)

2. Даниэла Ульбинг (Австрия)

3. Глория Котник (Словения)

Мужчины

1. Беньямин Карл (Австрия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Виктор Уайлд (ОКР)

Конькобежный спорт, 1500 метров (мужчины)

1. Кьелд Нейс (Нидерланды)

2. Томас Крол (Нидерланды)

3. Ким Мин Сок (Южная Корея)

Керлинг, микст

1. Италия

2. Норвегия

3. Швеция

Санный спорт, одноместные сани

1. Натали Гайзенбергер (Германия)

2. Анна Беррайтер (Германия)

3. Татьяна Иванова (ОКР)

В среду, 9 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют 6 комплектов наград.