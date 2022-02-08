Лідерство у медальному заліку зберегла Швеція, в якої тепер чотири золоті нагороди та по одній "срібній" і "бронзовій", повідомляє 24 канал. Загалом медалі вибороли 22 країни, серед яких поки немає України.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

1. Маттіас Маєр (Австрія)
2. Раян Кочран-Сігл (США)
3. Александер Омодт Кільде (Норвегія)

1. Кентен Фійон-Має (Франція)
2. Антон Смольський (Білорусь)
3. Йоганнес Бьо (Норвегія)

Жінки (спринт)

1. Йонна Сундлінг (Швеція)
2. Майя Дальквист (Швеція)
3. Джессіка Діггінс (США)

Чоловіки (спринт)

1. Йоганнес Клебо (Норвегія)
2. Федеріко Пеллегріно (Італія)
3. Олександр Терентьєв (ОКР)

1. Ейлін Гу (Китай)
2. Тесс Леде (Франція)
3. Матильда Гремо (Швейцарія)

Жінки

1. Естер Ледецька (Чехія)
2. Даніела Ульбінг (Австрія)
3. Глорія Котнік (Словенія)

Чоловіки

1. Беньямін Карл (Австрія)
2. Тім Мастнак (Словенія)
3. Віктор Вайлд (ОКР)

1. К'єлд Нейс (Нідерланди)
2. Томас Крол (Нідерланди)
3. Кім Мін Сік (Південна Корея)

1. Італія
2. Норвегія
3. Швеція

1. Наталі Гайзенбергер (Німеччина)
2. Ганна Беррайтер (Німеччина)
3. Тетяна Іванова (ОКР)