Лідерство у медальному заліку зберегла Швеція, в якої тепер чотири золоті нагороди та по одній "срібній" і "бронзовій", повідомляє 24 канал. Загалом медалі вибороли 22 країни, серед яких поки немає України.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Гірськолижний спорт (супергігант)

1. Маттіас Маєр (Австрія)

2. Раян Кочран-Сігл (США)

3. Александер Омодт Кільде (Норвегія)

Біатлон, індивідуальна гонка

1. Кентен Фійон-Має (Франція)

2. Антон Смольський (Білорусь)

3. Йоганнес Бьо (Норвегія)

Лижні гонки

Жінки (спринт)

1. Йонна Сундлінг (Швеція)

2. Майя Дальквист (Швеція)

3. Джессіка Діггінс (США)

Чоловіки (спринт)

1. Йоганнес Клебо (Норвегія)

2. Федеріко Пеллегріно (Італія)

3. Олександр Терентьєв (ОКР)

Фрістайл, біг-ейр, жінки

1. Ейлін Гу (Китай)

2. Тесс Леде (Франція)

3. Матильда Гремо (Швейцарія)

Сноуборд, паралельний гігантський слалом

Жінки

1. Естер Ледецька (Чехія)

2. Даніела Ульбінг (Австрія)

3. Глорія Котнік (Словенія)

Чоловіки

1. Беньямін Карл (Австрія)

2. Тім Мастнак (Словенія)

3. Віктор Вайлд (ОКР)

Ковзанярський спорт, 1500 метрів (чоловіки)

1. К'єлд Нейс (Нідерланди)

2. Томас Крол (Нідерланди)

3. Кім Мін Сік (Південна Корея)

Керлінг, мікст

1. Італія

2. Норвегія

3. Швеція

Санний спорт, одномісні сани

1. Наталі Гайзенбергер (Німеччина)

2. Ганна Беррайтер (Німеччина)

3. Тетяна Іванова (ОКР)

До уваги. У середу, 9-го лютого, на Олімпіаді в Пекіні розіграють 6 комплектів нагород.