Лидерство в медальном зачете сохранила Швеция, у которой теперь четыре золотых награды и по одной "серебряной" и "бронзовой", сообщает 24 канал. В общей сложности медали завоевали 22 страны, среди которых пока нет Украины.

К теме Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

1. Маттиас Майер (Австрия)
2. Райан Кочран-Сигл (США)
3. Александер Омодт Кильде (Норвегия)

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
2. Антон Смольский (Беларусь)
3. Йоханнес Бё (Норвегия)

Женщины (спринт)

1. Йонна Сундлинг (Швеция)
2. Майя Дальквист (Швеция)
3. Джессика Диггинс (США)

Мужчины (спринт)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
2. Федерико Пеллегрино (Италия)
3. Александр Терентьев (ОКР)

1. Эйлин Гу (Китай)
2. Тесс Леде (Франция)
3. Матильда Грэммо (Швейцария)

Женщины

1. Эстер Ледецкая (Чехия)
2. Даниэла Ульбинг (Австрия)
3. Глория Котник (Словения)

Мужчины

1. Беньямин Карл (Австрия)
2. Тим Мастнак (Словения)
3. Виктор Уайлд (ОКР)

1. Кьелд Нейс (Нидерланды)
2. Томас Крол (Нидерланды)
3. Ким Мин Сок (Южная Корея)

1. Италия
2. Норвегия
3. Швеция

1. Натали Гайзенбергер (Германия)
2. Анна Беррайтер (Германия)
3. Татьяна Иванова (ОКР)