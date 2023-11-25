Обнадеживающий дебют Дмитренко: результат смешанной эстафеты в Эстерсунде

В субботу, 25 ноября, в шведском Эстерсунде состоялась классическая смешанная эстафета. Украинская команда заняла 8-е место.

На стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась классическая смешанная эстафета. Украину в гонке представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко.

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Первую часть гонки бежали мужчины. Артем Прима и Антон Дудченко использовали всего три запасных патрона на двоих, однако много проиграли на дистанции. Как следствие, на экваторе гонки Украина была 13-й.

Женщины спасли украинскую сборную от провала

Ирина Петренко, несмотря на три дополнительных патрона, сумела поднять "желто-синих" на девятую позицию. Финишеркой была Кристина Дмитренко, которая провела дебютную гонку на уровне Кубка мира. Несмотря на нехватку опыта, Дмитренко отстрелялась идеально и финишировала восьмой.

Выиграла гонку с кругом штрафа сборная Франции. Компанию французам на пьедестале почета составили сборные Норвегии и Италии. Вне тройки призеров оказались немцы и чехи.

Результат смешанной эстафеты

Франция (1+5) 1:09:09,9 Норвегия (0+7) +15,7 Италия (1+9) +39,7 Германия (0+8) +55,7 Чехия (0+9) +57,4 Швеция (0+9) +2:28,0 Швейцария (0+10) +2:59,8 Украина (0+6) +3:37,2

Далее в программе первого этапа Кубка мира две индивидуальные гонки, которые пройдут 26 ноября. Женская начнется в 12:20, мужская запланирована на 15:30 по Киеву.