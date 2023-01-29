Просто какой-нибудь невероятный сезон выдают норвежцы. Даже без своих лидеров эта скандинавская сборная не дает никаких шансов соперникам на чемпионате Европы в Швейцарии, пишет 24 канал.

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Ровная гонка, но без медали

На восьми огневых рубежах Норвегия использовала лишь два дополнительных патрона, а хороший ход лишь одержал победу этой сборной более уверенной. Соерум в одиночестве ехал на последнем круге, махал руками и победу поднимал их в гору – сборная Норвегии побеждает в смешанной эстафете.

Второй финишировала с 6 дополнительными патронами сборная Германии. Бронзовую строчку заняли шведы – 0+9 в графе стрельбы.

Украина, выставившая сильнейший состав, пересекла финишную линию только пятой. Меркушина, которая была убийцей команды, провела ровный этап. Анастасия на ноль отстрелялась на лежке, а вот стойка подвела опытную биатлонистку – два дополнительных патрона и отставание от лидера 24 секунды после выхода из огневого рубежа. На последнем круге украинка проиграла еще 8 секунд, поэтому передала эстафету Джими с 32 секундами отставания.

Юлия не стала сразу бросать все в ход, а спокойно прошла первый для себя круг. Наградой этому стала чистая стрельба на лежке. А вот на втором круге олимпийская чемпионка решила понемногу сокращать отставание от лидера, но это сыграло с Юлией злую шутку. Джима использовала три дополнительных патрона, но и они не спасли украинку от штрафного круга.

По позициям Украина потеряла только одно место – шестая, но вот по времени увеличила отставание до 1 минуты 45 секунд.

Мужчины не спасли ситуацию

Артем Прима взялся спасать ситуацию, но даже один использованный дополнительный патрон на двух стрельбах не приблизил Украину к тройке лидеров. Отставание увеличилось еще на 25 секунд.

На последнем этапе за сборную Украины бежал Дудченко. Антон с одним дополнительным патроном прошел лежку, а вот стойку выбил на отлично – 5 из 5-ти.

На последний круг Антон вышел пятым. Это стало окончательным местом Украины на финише. "Сине-желтые" финишировали пятыми с отставанием более чем в 2 минуты.

Ровная, но не лучшая гонка от Украины, учитывая, что наша сборная выступала сильнейшим составом, а соперники приехали на чемпионат Европы резервами.

Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (0+2) 1:03:40.9

2. Германия (0+6) +25,1

3. Швеция (0+9)+46,8

…

5. Украина (1+7) +2:09.9