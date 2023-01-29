Просто якийсь неймовірний сезон видають норвежці. Навіть без своїх лідерів ця скандинавська збірна не дає жодних шансів суперникам на чемпіонаті Європи у Швейцарії, пише 24 канал.

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Рівна гонка, але без медалі

На восьми вогневих рубежах Норвегія використала лише два додаткові патрони, а хороший хід лише зробив перемогу цієї збірної впевненішою. Соерум на самоті їхав на останньому колі, махав руками та переможу здіймав їх до гори – збірна Норвегії перемагає у змішаній естафеті.

Другою фінішувала з 6 додатковими патронами збірна Німеччини. Бронзову сходинку посіли шведи – 0+9 у графі стрільби.

Україна, яка виставила найсильніший склад, перетнула фінішну лінію лише п'ятою. Меркушина, яка була забійницею команди, провела рівний етап. Анастасія на нуль відстрілялась на лежці, а от стійка підвела досвідчену біатлоністку – два додаткові патрони та відставання від лідерки 24 секунди після виходу з вогневого рубежа. На останньому колі українка ще програла 8 секунд, тому передала естафету Джимі з 32 секундами відставання.

Юлія не стала одразу кидати усе у хід, а доволі спокійно пройшла перше для себе коло. Нагородою цьому стала чиста стрільба на лежці. А от на другому колі олімпійська чемпіонка вирішила потрохи скорочувати відставання від лідерки, але це зіграло з Юлією злий жарт. Джима використала три додаткові патрони, але й вони не врятували українку від штрафного кола.

За позиціями Україна втратила лише одне місце – шоста, але от за часом збільшила відставання до 1 хвилини 45 секунд.

Чоловіки не врятували ситуацію

Артем Прима взявся рятувати ситуацію, але навіть один використаний додатковий патрон на двох стрільбах не наблизив Україну до трійки лідерів. Відставання збільшилось ще на 25 секунд.

На останньому етапі за збірну України біг Дудченко. Антон з одним додатковим патроном пройшов лежку, а от стійку вибив на відмінно – 5 із 5-ти.

На останнє коло Антон вийшов п'ятим. Це стало остаточним місцем України на фініші. "Синьо-жовті" фінішували п'ятими з відставанням у понад 2 хвилини.

Рівна, але не найкраща гонка від України, враховуючи те, що наша збірна виступала найсильнішим складом, а суперники приїхали на чемпіонат Європи резервами.

Результати змішаної естафети

1. Норвегія (0+2) 1:03:40.9

2. Німеччина (0+6) +25,1

3. Швеція (0+9) +46,8

…

5. Україна (1+7) +2:09.9