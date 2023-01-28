В шведском Эстерсунде подходит к завершению чемпионат мира-2023 по парабиатлону и лыжным гонкам. Накануне были разыграны последние награды биатлонной программы соревнований.
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Украинцы добавили к свою копилку еще пять наград, доведя общее количество медалей до 15: 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Таким образом, сборная Украины стала лучшей командой чемпионата мира по парабиатлону.
Такое же количество наград выиграла Германия, но у них на золото меньше.
Медальный зачет ЧМ по парабиатлону:
- 1. Украина – 5+5+5 (15)
- 2. Канада – 5+2+2 (9)
- 3. Германия – 4+6+5 (15)
- 4. США – 4+2+0 (6)
- 5. Швеция – 0+1+1 (2)
Самым титулованным спортсменом турнира стал украинец Александр Казик, завоевавший три золота. По одной награде высшей пробы у Тараса Рудя и Людмилы Ляшенко.
Все медалисты Украины по парабиатлону
- Золото: Александр Казик (спринт + индивидуальная гонка, 10 км, 12.5 км – с нарушением зрения), Тарас Радь (индивидуальная гонка, 10 км – сидя), Людмила Ляшенко (индивидуальная гонка, 10 км – стоя)
- Серебро: Григорий Волчинский (индивидуальна гонка, 10 км, 12.5 км – стоя), Богдана Конашук (индивидуальная гонка, 10 км, 12.5 км – стоя), Оксана Шишкова (индивидуальная гонка, 10 км – с нарушением зрения)
- Бронза: Сергей Романюк (спринт + индивидуальная гонка, 10 км – стоя), Богдана Конашук (спринт – стоя), Людмила Ляшенко (индивидуальная гонка, 12.5 км – стоя), Максим Мурашковский (индивидуальная гонка, 12.5 км – с нарушением зрения).