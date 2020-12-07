З'явилися перші результати розслідування смерті легендарного футболіста Дієго Марадони. Аргентинський гравець та тренер помер 25 листопада 2020 року.

Прокурор аргентинського муніципалітету Сан-Ісідро назвав причини смерті Дієго Марадони. Про це повідомляє La Republica.

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Марадона не був під постійним медичним наглядом

Прокурор заявив про недбалість з боку лікарів. За його словами, 60-річний Марадона не був під постійним наглядом.

"Ніхто не подбав про пацієнта, це серйозне нехтування з боку лікарів. Пацієнт не був під постійним медичним наглядом, як того вимагав би його стан. Він не приймав ніяких ліків проти хвороби серця", – мовиться у заяві.

Особистим лікарем Марадони був доктор Леопольдо Луці. За словами прокурора, він не організував належне лікування Марадоні.

Він координував недостатню турботу, яка була абсолютно неорганізованою. Пацієнт сліпо довірився йому. Марадона мав лікуватися відповідно до усіх вимог, навіть проти своєї волі,

– додав прокурор.

Помер Дієго Марадона: головне

Марадона помер 25-го листопада. Медики протягом двох годин боролися за його життя, після чого констатували смерть.

Юрист Марадони вимагає розслідувати дії лікарів. Під слідством опинився саме Леопольдо Луці. У його помешканні пройшли обшуки.

У Неаполі виріши перейменувати стадіон на честь Марадони. Саме там Дієго провів найкращі роки як футболіст.

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