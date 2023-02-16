Хуже ожиданий: Украина финишировала в топ-15 одиночной смешанной эстафеты ЧМ-2023
В четверг, 16 февраля, на чемпионате мира-2023 по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета. К сожалению, выступление представителей сборной Украины разочаровало своим результатом.
На старт одиночного микста в Оберхофе вышли 27 команд. Сборную Украины в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина, информирует 24 канал.
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Накануне гонки оба участника синг-микста от Украины получили передышку. Однако такой ход тренерского штаба не принес результата.
Провал Меркушиной
Украинцы начали гонку с восьмого места. Уже на стойке Меркушина использовала два запасных патрона и передала эстафету Пидручному 11-й.
Капитан сборной Украины сумел отыграть сразу три позиции, несмотря на два дополнительных патрона. Впрочем, отставание от лидера гонки увеличилось.
Провальным вышел третий этап Меркушиной. Анастасия заработала три круга штрафа и опустилась на 17-е место с отставанием от лидера в 2:29 минуты.
Отыграть такой существенный гандикап было сверхсложной задачей. Однако Пидручный сумел значительно улучшить позицию. После первой чистой стрельбы представитель Украины был на 12-м месте и реально претендовал на попадание в топ-10. Однако на последнем огневом рубеже Дмитрий заработал круг штрафа, из которого вышел 14-м.
В итоге Подручный замкнул топ-15. Этот результат стал самым плохим в истории выступлений сборной Украины на чемпионатах мира.
Чемпионами одиночной смешанной эстафеты прогнозируемо стала команда Норвегии. Серебряные награды у австрийцев, а бронза досталась Италии.
Результат одиночной смешанной эстафеты на ЧМ-2023
- 1. Норвегия (1+6) 35:37.1
- 2. Австрия (0+6) +13.8
- 3. Италия (2+9) +51.0
- 4. Швеция (1+12) +1:16.4
- 5. Франция (1+12) +1:21.9
- 6. Германия (1+12) +1:30.7
...
- 15. Украина (4+11) +2:48.2