На старт одиночного міксту в Обергофі вийшли 27 команд. Збірну України у гонці представляли Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина, інформує 24 канал.

До теми Чемпіонат світу з біатлону 2023: календар гонок

Напередодні гонки обидва учасника синг-міксту від України отримали перепочинок. Проте такій хід тренерського штабу не приніс результату.

Провал Меркушиної

Українці розпочали гонку з восьмого місця. Вже на стійці Меркушина використала два запасні патрони і передала естафету Підручному 11-ю.

Капітан збірної України зумів відіграти одразу три позиції, попри два додаткові патрони. Втім, відставання від лідера гонки збільшилося.

Провальним вийшов третій етап Меркушиної. Анастасія заробила три кола штрафу і опустилася на 17 місце з відставанням від лідера у 2:29 хвилини.

Відіграти такий суттєвий гандикап було надскладним завданням. Проте Підручний зумів значно покращити позицію. Після першої чистої стрільби представник України був на 12 місці і реально претендував на потрапляння у топ-10. Однак на останньому вогневому рубежі Дмитро заробив коло штрафу, з якого вийшов 14-м.

У підсумку Підручний замкнув топ-15. Цей результат став найгіршим в історії виступів збірної України на чемпіонатах світу.

Чемпіонами одиночної змішаної естафети прогнозовано стала команда Норвегії. Срібні нагороди у австрійців, а бронза дісталася Італії.

Результат одиночної змішаної естафети на ЧС-2023

1. Норвегія (1+6) 35:37.1

2. Австрія (0+6) +13.8

3. Італія (2+9) +51.0

4. Швеція (1+12) +1:16.4

5. Франція (1+12) +1:21.9

6. Німеччина (1+12) +1:30.7

...

15. Україна (4+11) +2:48.2

У п'ятницю в Обергофі день відпочинку. Змагання чемпіонату світу поновляться у суботу, 18 лютого. У цей день у програмі змагань естафетні гонки для чоловіків і жінок.