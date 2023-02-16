На старт одиночного микста в Оберхофе вышли 27 команд. Сборную Украины в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина, информирует 24 канал.

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Накануне гонки оба участника синг-микста от Украины получили передышку. Однако такой ход тренерского штаба не принес результата.

Провал Меркушиной

Украинцы начали гонку с восьмого места. Уже на стойке Меркушина использовала два запасных патрона и передала эстафету Пидручному 11-й.

Капитан сборной Украины сумел отыграть сразу три позиции, несмотря на два дополнительных патрона. Впрочем, отставание от лидера гонки увеличилось.

Провальным вышел третий этап Меркушиной. Анастасия заработала три круга штрафа и опустилась на 17-е место с отставанием от лидера в 2:29 минуты.

Отыграть такой существенный гандикап было сверхсложной задачей. Однако Пидручный сумел значительно улучшить позицию. После первой чистой стрельбы представитель Украины был на 12-м месте и реально претендовал на попадание в топ-10. Однако на последнем огневом рубеже Дмитрий заработал круг штрафа, из которого вышел 14-м.

В итоге Подручный замкнул топ-15. Этот результат стал самым плохим в истории выступлений сборной Украины на чемпионатах мира.

Чемпионами одиночной смешанной эстафеты прогнозируемо стала команда Норвегии. Серебряные награды у австрийцев, а бронза досталась Италии.

Результат одиночной смешанной эстафеты на ЧМ-2023

1. Норвегия (1+6) 35:37.1

2. Австрия (0+6) +13.8

3. Италия (2+9) +51.0

4. Швеция (1+12) +1:16.4

5. Франция (1+12) +1:21.9

6. Германия (1+12) +1:30.7

...

15. Украина (4+11) +2:48.2

В пятницу в Оберхофе день отдыха. Соревнования чемпионата мира возобновятся в субботу, 18 февраля. В этот день в программе соревнований эстафетные гонки для мужчин и женщин.