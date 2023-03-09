Врачи запретили тренироваться: результаты обследования Данченко, пережившего остановку сердца
Источник:ТаТоТаке
Защитник луганской Зари Олег Данченко прошел углубленное медицинское обследование в Греции. Футболист перенес инфаркт на тренировочном сборе в Турцию.
Греческий АЕК, которому принадлежат права на Олега Данченко, специальным самолетом забрал футболиста на углубленное обследование. Боссы "желто-черных" полностью профинансировали пребывание 28-летнего футболиста в клинике.
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Футбольная карьера Данченко под вопросом
По информации ТаТоТаке, Данченко получил положительные результаты осмотра. Впрочем, врачи пока не допускают защитника к интенсивным тренировкам.
Вполне возможно, что Данченко понадобится еще одно обследование. Только по его результатам можно будет делать прогнозы о полноценном возвращении в футбол. В настоящее время Олег уже находится в Украине.
- Напомним, что осеннюю часть чемпионата Украины Данченко провел в составе Зари.
- Кандидат в сборную Украины был признан лучшим футболистом луганского клуба.
- В ходе тренировочного сбора в Турции Данченко пережил инфаркт.
- Благодаря оказавшимся рядом врачам из австрийской команды удалось спасти жизнь 28-летнего футболиста.
- Ранее у Данченко не было проблем с сердцем и он не жаловался на здоровье.