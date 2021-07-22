В этом году культовые спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Такое решение принял Международный олимпийский комитет в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, так что наблюдать за ходом Олимпиады в этот раз можно будет только через медиа.

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Суспільне, который является официальным транслятором спортивных мероприятий, создал тематическое сообщество в Viber. Сообщество создано для информирования о главных событиях спорта в Украине и мире, а во время Олимпиады – это площадка для оперативных новостей о выступлениях наших спортсменов.

Команда Суспільного будет работать в Токио, поэтому пользователи Viber получат эксклюзивный материал. В сообществе можно будет наблюдать за результатами соревнований, просматривать фото спортсменов, видео комментарии, ссылки на авторские влоги из Токио и получать самые свежие новости с Олимпиады. Также в сообществе будут опросы и розыгрыши сувениров от команды Суспільного в Токио.

Сообщества Viber являются популярным и простым способом информирования, ведь по статистике пользуются 97% владельцев смартфонов в Украине. Такое покрытие обеспечит большинству украинцев быстрый и удобный доступ к новостям, о ходе Олимпийских игр. Компания Rakuten Viber охотно поддержала эту инициативу.