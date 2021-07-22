Цього року культові спортивні змагання проходитимуть без глядачів. Таке рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет у зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції, то ж спостерігати за ходом Олімпіади цього разу буде можна тільки через медіа.

До теми Екскурс по Олімпійських іграх-2020: розклад, де дивитися, які шанси в України

Суспільне, який є офіційним транслятором спортивних заходів, створив тематичну спільноту у Viber. Спільноту створено для інформування про головні події спорту в Україні та світі, а під час Олімпіади – це майданчик для оперативних новин про виступи наших спортсменів.

Команда Суспільного працюватиме в Токіо, тому користувачі Viber отримають ексклюзивний матеріал. У спільноті можна буде спостерігати за результатами змагань, переглядати фото спортсменів, відео коментарі, посилання на авторські влоги з Токіо та отримувати найсвіжіші новини з Олімпіади. Також у спільноті будуть опитування та розіграш сувенірів від команди Суспільного в Токіо.

Спільноти Viber є популярним та простим способом інформування, адже за статистикою користуються 97% власників смартфонів в Україні. Таке покриття забезпечить більшості українців швидкий та зручний доступ до новин, про перебіг Олімпійських ігор. Компанія Rakuten Viber охоче підтримала цю ініціативу Суспільного.