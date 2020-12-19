В австрийском Хохфильцене продолжился 4-й этап Кубка мира по биатлону. В субботу, 19 декабря, состоялась мужская гонка преследования, которую выиграл норвежец Стурла Лагрейд.

Лагрейд допустил только один промах на четырех огневых рубежах и опередил ближайшего преследователя на 8 секунд. Об этом сообщает 24 канал.

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Результаты

1. Стурла Лагрейд (Норвегия)

2. Эмильен Жаклен (Франция)

3. Йоханнес Бе (Норвегия)

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21. Дмитрий Пидручный (Украина)

35. Антон Дудченко

39. Артем Прима

Ход гонки

После первой стрельбы Лагрейд и Дале остались в лидерах, оставив позади Бе. Последний ушел на два штрафных круга. Украинец Дмитрий Пидручный, стартовав 6-м, тоже "поймал" один промах и выпал из топ-10.

По итогам второй "лежки" Лагрейд и Дале остались в лидерах. За ними побежала целая группа преследователей с отставанием в более 40 секунд.

Пидручный ушел на еще один штрафной круг, но остался в топ-20. Первая "стойка" несколько изменила распределение сил. В частности, Дале ушел на три штрафных круга, а Лагрейд – один. Этим воспользовались Понсилуома, Жаклен, Кристиансен, отработавшие чисто.

Пидручный допустил еще два промаха и выбыл из борьбы за призовые места. На последнюю стрельбу Лагрейд пришел первым и отстрелялся чисто. Это позволило ему выиграть вторую подряд гонку в Хохфильцене.

Борьбу за серебряную награду выиграл француз Эмильен Жаклен, который ловко преодолел подъем и оставил преследователей позади. Третье место и "бронзу" взял еще один норвежец Йоханнес Бе.

Дмитрий Пидручный чисто отработал на последней стрельбе и финишировал 21-м.

Также в гонке преследования выступили украинцы Артем Прима и Антон Дудченко. Дудченко с тремя промахами 35-й. Прима пробежал 4 штрафных круга и занял 39-е место.