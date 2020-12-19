В австрійському Хохфільцені продовжився 4-й етап Кубка світу з біатлону. У суботу, 19 грудня, відбулася чоловіча гонка переслідування, яку виграв норвежець Стурла Лагрейд.

Лагрейд допустив тільки один промах на чотирьох вогневих рубежах та випередив найближчого переслідувача на 8 секунд. Про це повідомляє 24 канал.

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Результати

1. Стурла Лагрейд (Норвегія)

2. Емільєн Жаклен (Франція)

3. Йоганнес Бьо (Норвегія)

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21. Дмитро Підручний (Україна)

35. Антон Дудченко

39. Артем Прима

Хід гонки

Після першої стрільби Лагрейд і Дале залишилися у лідерах, залишивши позаду Бьо. Останній пішов на два штрафні кола. Українець Дмитро Підручний, стартувавши 6-м, теж "спіймав" один промах та випав з топ-10.

За підсумками другої "лежки" Лагрейд і Дале залишилися у лідерах. За ними побігла ціла група переслідувачів з відставанням у понад 40 секунд.

Підручний пішов на ще одне штрафне коло, але залишився у топ-20. Перша "стійка" дещо змінила розподіл сил. Зокрема, Дале пішов на три штрафні кола, а Лагрейд – одне. Цим скористалися Понсілуома, Жаклен, Крістіансен, які відпрацювали чисто.

Підручний допустив ще два промахи і вибув з боротьби за призові місця. На останню стрільбу Лагрейд прийшов першим та відстрілявся чисто. Це дозволило йому виграти другу поспіль гонку у Хохфільцені.

Боротьбу за срібну нагороду виграв француз Емільєн Жаклен, який спритно подолав підйом та залишив переслідувачів позаду. Третє місце та "бронзу" взяв ще один норвежець Йоганнес Бьо.

Дмитро Підручний чисто відпрацював на останній стрільбі та фінішував 21-м.

Також у гонці переслідування виступили українці Артем Прима та Антон Дудченко. Дудченко з трьома промахами 35-й. Прима пробіг 4 штрафні кола й посів 39-е місце.